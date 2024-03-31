استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس غدا في القاهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، اليوم السبت، عن مصدر أمني قوله إن محادثات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف غدا الأحد في القاهرة.

وأفاد المصدر بـ”استئناف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، الأحد بالقاهرة (…) وسط جهود مصرية قطرية مشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات”، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر عن الجانبين المصري والقطري تأكيدات بشأن تلك الخطوة، حتى اللحظة.

وتهدف وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد أولى استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت، اليوم السبت، عن توجه وفد يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك إلى للقاهرة غدا الأحد لبحث صفقة التبادل.

وبحسب القناة، فإن مصر طالبت تل أبيب بعرض مقترحات (عبر الوفد) تكون قادرة على تمريرها إلى حركة حماس.

والجمعة، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مشاركة وفد يمثل تل أبيب في الجولة القادمة من المحادثات غير المباشرة مع حماس في الدوحة والقاهرة.

(وكالات)