الجوع يلاحق الملايين بسبب جفاف الجنوب الأفريقي

أعلن عمال إغاثة الولايات المتحدة عن زيارتهم الأخيرة في الوقت الذي تواجه فيه زيمبابوي الواقعة في الجنوب الأفريقي موجة جفاف شديدة - وأحبط الملايين هناك جراء الجوع الذي تسبب به الجفاف الشديد.وقد وصل الجفاف في زيمبابوي وزامبيا وملاوي المجاورتين إلى مستويات الأزمة. وأعلنت زامبيا وملاوي كوارث وطنية. ومن الممكن أن تكون زيمبابوي على وشك القيام بنفس الشيء. ووصل الجفاف إلى بوتسوانا وأنجولا من الغرب، وموزمبيق ومدغشقر من الشرق.

تقديم الأغذية

وتهدف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى مساعدة نحو 2.7 مليون شخص في المناطق الريفية في زيمبابوي المهددين بالجوع بسبب الجفاف الذي اجتاح أجزاء كبيرة من جنوب أفريقيا منذ أواخر العام الماضي.

ويعد توزيع المواد الغذائية جزءًا من برنامج تموله وكالة المعونة الأمريكية USAID وينفذه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

ويهدف إلى مساعدة بعض من 2.7 مليون شخص في المناطق الريفية في زيمبابوي المهددين بالجوع بسبب الجفاف الذي اجتاح أجزاء كبيرة من الجنوب الأفريقي منذ أواخر عام 2023.

حيث أحرق المحاصيل التي يزرعها عشرات الملايين من الناس بأنفسهم ويعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.

طقس قاس

وقبل عام، تعرضت معظم هذه المنطقة للعواصف الاستوائية والفيضانات القاتلة. وتدور المنطقة في خضم حلقة مناخية مفرغة: أمطار غزيرة ثم جفاف شديد. وهي تمثل قصة الظواهر المناخية المتطرفة التي يقول العلماء إنها أصبحت أكثر تواترًا وأكثر ضررًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم.

الأكثر جفافًا

وقد تسبب شهر فبراير الأكثر جفافًا في زيمبابوي، وفقًا للرصد الموسمي لبرنامج الأغذية العالمي، في نفاذ الحقول.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن هناك «أزمات متداخلة» من الطقس المتطرف في شرق وجنوب أفريقيا، حيث تتأرجح المنطقتان بين العواصف والفيضانات والحرارة والجفاف في العام الماضي.

وفي الجنوب الأفريقي، يحتاج ما يقدر بنحو 9 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، إلى المساعدة في ملاوي. وقالت اليونيسف إن أكثر من 6 ملايين شخص في زامبيا، منهم 3 ملايين طفل، تأثروا بالجفاف.

ظرف غير عادي

وقالت فرانشيسكا إرديلمان، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في زيمبابوي، إن محصول العام الماضي كان سيئًا لكن هذا الموسم أسوأ. وأضافت: «هذا ليس ظرفًا عاديًا».

الأشهر القليلة الأولى من العام هي تقليديًا «الأشهر العجاف» عندما تعاني الأسر من نقص الغذاء أثناء انتظار الحصاد الجديد. ومع ذلك، هناك أمل ضئيل في تجديد الموارد هذا العام.

وقال جوزيف نليا، وهو زعيم تقليدي يبلغ من العمر 77 عامًا في مانجوي، إنه لا يتذكر أن الجو كان بهذه الحرارة والجفاف واليأس. «السدود لا تحتوي على مياه، ومجاري الأنهار جافة والآبار قليلة.