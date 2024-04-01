بوليتيكو: ترامب يبحث عن نائب له في حال توليه الرئاسة الأميركية

يبحث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن نائب له، في حال توليه الرئاسة الأميركية. ووفق موقع "بوليتيكو" الأميركي، يقوم مساعدو ترامب بفحص المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس في منتجع مارالاغو؛ حيث يطرح المرشح الجمهوري قائمة موسعة من الأسماء في المحادثات الخاصة.

وتجري عملية تقريبية لاختصار قائمة تضم حوالي عشرة مشرعين وشخصيات جمهورية أخرى قيد النظر، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على العملية، في حين تقود سوزي ويلز، إحدى كبار مستشاري ترامب العملية.

وعينت حملة ترامب بالفعل شركة خارجية لفحص المرشحين وإعداد المستندات البحثية. وظلت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، التي أثرت في قرار ترامب باختيار مايك بنس في عام 2016، على اطلاع دائم. وقال نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، إنه يتحدث مع والده بشكل متكرر حول من هو المتنافس.

وتتأرجح القائمة التي تتغير كل لحظة، فقد شملت تيم سكوت وكريستي نويم إلى بايرون دونالدز، وإليز ستيفانيك، وتولسي جابارد، وجي دي فانس، الذي وصفه ترامب ب «المقاتل».

ورغم اعتقاده أن نائب الرئيس ليس مهماً إلى هذا الحد، فإنه يسأل الضيوف بانتظام في نادي مارالاغو الخاص به عن آرائهم حول الخيارات المختلفة، وبميل إلى التشويق، ويحصر خياراته في الاجتماعات الخاصة ووسائل الإعلام.. ومن المتوقع أن تستغرق العملية أشهراً.