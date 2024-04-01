مقتل زعيم عشائري سني في ضربة بطائرة مسيرة في محافظة ديالى العراقية

اعلنت الشرطة ومسؤولون أمنيون أن زعيما عشائريا سنيا في بلدة كفري بمحافظة ديالى في شرق العراق قُتل في ضربة بطائرة مسيرة اليوم.

وأضافت المصادر أن الزعيم العشائري السني المنتمي للطائفة التركمانية قتل عندما أسقطت الطائرة المسيرة مواد متفجرة قرب دار الضيافة التابع له في بلدة كفري. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لأنها ليست مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

وكفري منطقة متنازع عليها ويسكنها مزيج من الأكراد والعرب السنة والتركمان. والتركمان هم ثالث أكبر مجموعة عرقية في العراق بعد العرب والأكراد، وتضم سنة وشيعة.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ونددت الجبهة التركمانية، أكبر حزب سياسي تركماني في العراق، بالهجوم وطالبت الحكومة بالتحقيق فيه وتقديم الجناة للعدالة.