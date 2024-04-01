المرصد: مقتل 8 من جنود الجيش السوري على يد تنظيم داعش

قتل تنظيم "داعش" ثمانية من جنود الجيش السوري، بعد وقوعهم في كمين في الصحراء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى بأيدي الارهابيين في الأيام الأخيرة إلى أربعة عشر.

واوضح المرصد: “تأكد قيام خلايا التنظيم بإعدام ثمانية جنود من الفرقة 11 التابعة لقوات الجيش السوري، بينهم ضابط “، بعد أن فقد الاتصال بهم في 26 آذار في منطقة صحراوية في شرق البلاد، أثناء توجههم من منطقة السخنة إلى مدينة دير الزور.

ولم يحدد المرصد تاريخ قتل الجنود.