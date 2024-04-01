«الصحة العالمية» تعرب عن قلقها بشأن المرضى في مستشفى «الشفاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ بشأن حالة وسلامة 100 مريض و50 عاملاً صحياً داخل مستشفى الشفاء في غزة، مع وجود أعمال عدائية حولها.

وقال أدهانوم في بيان، إن «الرفض المتكرر لم يمنعنا من الوصول إلى المرضى فحسب، بل أدى أيضاً إلى تعطيل العمليات الحاسمة الأخرى المنقذة للحياة، من خلال تشتيت الموارد المحدودة».

ويأتي ذلك بعد أن أفاد المسؤول الأممي بأن منظمة الصحة العالمية وشركاءها اضطروا إلى تأجيل مهمة مشتركة «شديدة التعقيد» إلى مستشفى الشفاء في غزة بسبب تأخير الإجراءات.