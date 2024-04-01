المتحدث الإقليمي باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: وضع الأطفال في غزة «كارثي» والأحوال تزداد سوءاً كل يوم

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (غزة، القاهرة)

اعتبر المتحدث الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، سليم عويس، أن وضع الأطفال والعائلات في قطاع غزة أصبح كارثياً بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب المتواصلة، مشيراً إلى أن الوضع يزداد سوءا كل يوم تستمر فيه هذه الحرب.

وأضاف عويس، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الأطفال لا يستطيعون الوصول للخدمات الأساسية من غذاء ودواء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى الأثر الجسدي والنفسي الذي يتعرضون له، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 30 ألف قتيل في قطاع غزة أغلبهم من النساء والأطفال، وأن واقع الأطفال الذين نجوا من الموت صعب وسيئ للغاية. وتابع المسؤول الأممي أن «هناك ارتفاعاً شديداً في سوء التغذية الحاد بين الأطفال خاصة في شمال قطاع غزة، ويتطلب ذلك زيادة المساعدات الإنسانية دون عراقيل حفاظاً على حياة الجميع قبل وقوع كارثة أكبر». وحول الوضع في رفح، لفت عويس إلى أن أي حديث حول تحول تلك المدينة المكتظة بالنازحين إلى مسرح للأعمال العسكرية سيكون أمراً مرعباً، بعدما استقبلت أكثر من نصف سكان غزة، وهناك العديد من هذه الأسر نزحت أكثر من مرة. وشدد على أن أي عملية عسكرية في رفح تعرض أكثر من 600 ألف طفل للخطر كونها من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، وبها 20 ألف شخص في كل كيلومتر مربع، ما يعني أن أي عملية عسكرية ستعرضهم لخطر الموت المحقق، وأن إصدار أمر لإخلاء هؤلاء السكان وإعلامهم بالعملية العسكرية لا يعفي أي طرف من الالتزام بحماية المدنيين الذين قرروا البقاء ولم يستطيعوا المغادرة.

وطالب المسؤول الأممي بضرورة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وأشار إلى أن «اليونيسف» مستمرة في عملها في ظل التحديات الكبيرة ومحاولة إدخال المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، ووصف الوضع على الأرض بأنه صعب للغاية، وليست هناك ضمانات أمنية لسلامة العاملين في المنظمات الإنسانية.