السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حماس بإرسال ضباط أمن إلى شمال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نفى مسؤول بالسلطة الفلسطينية الاتهام الذي وجهته وزارة الداخلية في غزة، بشأن إرسال ضباط أمن إلى شمال القطاع بدعوى تأمين المساعدات حسبما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية.

واتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بإرسال ضباط أمن إلى شمال قطاع غزة بذريعة تأمين شاحنات المساعدات.

وقال قيادي في حركة حماس، وفقا لما أعلنه تلفزيون الأقصى، التابع للحركة بأن ماجد فرج رئيس المخابرات بالسلطة الفلسطينية هو المشرف على مهمة القوة.

وقال القيادي في حماس إن ستة أعضاء من القوة، التي رافقت شاحنات المساعدات التي كانت متوجهة لشمال القطاع، اعتُقلوا وإن قوات الشرطة تلاحق الأعضاء الآخرين للقبض عليهم.

وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان: "تسلل إلى منطقة شمال غزة عدة ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله، في مهمة رسمية بأوامر مباشرة.

وأضافت: "وعليه، تعاملت الأجهزة الأمنية في غزة مع هذه العناصر وتم اعتقال بعضهم، وإفشال المخطط الذي جاءوا من أجله، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال"، بحسب ما جاء في بيان حماس.

من جهته قال مسؤول بالسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة في بيان: "بيان ما يسمى بوزارة داخلية حماس حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة أمس، لا أساس له من الصحة وسنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا".