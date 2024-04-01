مصرع مسن على يد آخر في مشاجرة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقي مسن مصرعه على يد آخر بمنطقة العجيزي، التابعة لقسم أول طنطا، بمحافظة الغربية، أثر ضربه باله حادة في مشاجرة بينهم بالقرب من مزلقان السكة الحديد بسبب خلافات سابقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطار، قسم اول طنطا بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة، أسفرت عن مقتل أحد طرفيها، أثر خلافات سابقة بينهما.

وتبين من التحريات ، مقتل مسن يدعي احمد ابراهيم السيد، 60 عام، أثر تلقيه ضربه علي الرأس علي يد باله حادة من آخر يدعي "زياد. ع. ط" بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي.

جري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.