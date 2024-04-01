بسبب خلافات مادية .. مصرع بائع خردة على يد صديقه بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

عثرت أهالي منطقة العجيزي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، علي جثة بائع خردة، بها طعنه في الرقبة، وملقاة داخل مخزن .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا قسم شرطة أول طنطا، بلاغ الأهالي بالعثور علي جثة عامل خردة وبها طعنه في الرقبة، داخل أحد المخازن بمنطقة العجيزي، وجري نقلها لمشرحة مستشفي المنشاوي العام .

وتبين من التحريات وتتبع الكاميرات، أن الجثة لشخص يدعى"احمد.ع.ا" 39 عاماً، عامل خرده، و أن وراء ارتكاب الجريمة صديقه بائع خردة أيضا، ومشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات مادية وقام على آثارها الأخير طعن الأول بسلاح أبيض في رقابته وفر هارب.

جري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق و أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.