بمشاركة 130 سباحًا.. مهرجان رياضي للسباحة بنادي كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم نادي كفر الشيخ الرياضي، الأحد، فاعليات المهرجان الرمضاني للرياضيات المائية للعام الثاني علي التوالي في سباحة الكلاسيك، وسباحة الزعانف بمشاركة 130 سباحًا من أبناء النادي.

جاء ذلك تحت إشراف وتنفيذ الدكتور محمد الشربيني، المدير الفني للسباحة، والدكتور إبراهيم فوزي، مدير حمام السباحة، وبرعاية أعضاء اللجنة الثلاثية أحمد مصطفي، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور أحمد دراج، مدير النشاط الرياضي بالنادي، وفوزي شنح، المدير المالي.

وكشف الدكتور أحمد دراج، مدير النشاط الرياضي، وعضو اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة النادي في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن تنفيذ 20 سباقًا متنوعًا لسباحة الزعانف تضمن سباق 50 مترًا، و100 متر، و200 متر زعانف مزدوجة، وتنفيذ سباق 50 مترًا، و100 متر، و200 متر زعانف مونو.

وأكد أنه المهرجان شمل أيضًا تنفيذ تتابعات 4 x 100 متر، و 4 x 50 متر مزدوجة، وتنفيذ سباقات السباحة القصيرة وتشمل 50 مترًا، و100 متر، 200 متر سباحة حرة وظهر وفراشة، وتنفيذ سباق 200 متر متنوع، وتنفيذ سباق 4 x 100 متر ، 4 x 50 متر تتابع حرة.

و قال مدير النشاط الرياضي، وعضو لجنة إدارة النادي إنه جرى في نهاية المهرجان تكريم السباحين، وتوزيع الميداليات، والشهادات والدروع علي الفائزين في السباقات المختلفة المذكورة.