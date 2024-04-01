المعارضة التركية اعلنت الفوز برئاسة بلديتي أنقرة واسطنبول

أعلن رئيس بلدية إسطنبول، المعارض أكرم إمام أوغلو، احتفاظه بمنصبه الذي يشغله منذ عام 2019.وقال للصحافة بعد الانتخابات البلدية "نحن في المركز الأول بفارق أكثر من مليون صوت فزنا في الانتخابات"، موضحا أن هذه النتائج تغطي 96% من صناديق الاقتراع.

كما أعلن المعارض منصور يافاس احتفاظه برئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة أمام حشد من أنصاره إثر الانتخابات مساء اليوم (الأحد)، فيما أظهرت نتائج أولية تقدم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على منافسه من حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أكبر تشكيل معارض في تركيا، اليوم، أن "الناخبين اختاروا تغيير وجه تركيا" بعد 22 عاما من هيمنة حزب "العدالة والتنمية" المحافظ، مضيفاً أن "الناخبين أرادوا فتح الباب أمام مناخ سياسي جديد في بلادنا".