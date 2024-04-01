تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في ساعة متأخرة من مساء الأحد بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وللإعراب عن دعمهم لغزة.
ورفع المتظاهرون الذي تجمعوا قرب مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب عمان على بعد حوالى كيلومتر واحد من السفارة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة، أعلاما أردنية وفلسطينية و لافتات كتب عليها "الشعب ضد التطبيع" و"الشعب يريد إسقاط معاهدة السلام مع إسرائيل" التي وُقعت بين البلدين عام 1994 ويطلق عليها اسم معاهدة وادي عربة.
وهتف المتظاهرون الذين ناهزت أعدادهم الثلاثة آلاف شخص وأرتدى العديد منهم الكوفية الفلسطينية "وادي عربة مش سلام وادي عربة استسلام" و"الرابية بدها تحرير من السفارة والسفير".
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف تظاهروا قرب السفارة الإسرائيلية في عمان للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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