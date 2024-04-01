آلاف تظاهروا قرب السفارة الإسرائيلية في عمان للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل

تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في ساعة متأخرة من مساء الأحد بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وللإعراب عن دعمهم لغزة.

ورفع المتظاهرون الذي تجمعوا قرب مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب عمان على بعد حوالى كيلومتر واحد من السفارة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة، أعلاما أردنية وفلسطينية و لافتات كتب عليها "الشعب ضد التطبيع" و"الشعب يريد إسقاط معاهدة السلام مع إسرائيل" التي وُقعت بين البلدين عام 1994 ويطلق عليها اسم معاهدة وادي عربة.

وهتف المتظاهرون الذين ناهزت أعدادهم الثلاثة آلاف شخص وأرتدى العديد منهم الكوفية الفلسطينية "وادي عربة مش سلام وادي عربة استسلام" و"الرابية بدها تحرير من السفارة والسفير".