خطوات يجب اتباعها إذا تأخرت الشركة في تركيب عداد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات مهمة لابد أن يتبعها المواطن في حال تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء، حيث يتم تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد، وفي حال عدم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين.

ويستعرض "الخليج 365" الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حال تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:-

1- تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

2- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

3- صورة من طلب تركيب العداد.

4- صورة من أي إيصالات مسددة.

5- يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها، موضحًا جميع الروابط الخاصة بتقديم الشكوى.

6- منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وجاءت كالتالي:-

من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected].

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).