حزب الله: استهدفنا قوة عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة واوقعنا اصابات مؤكدة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (11:10) من مساء يوم الأحد 31-03-2024 قوة عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

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