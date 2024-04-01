أردوغان: الانتخابات المحلية ليست نهاية الطريق لكنها نقطة تحول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت شكلت "نقطة تحول" لحزبه، لكنه وعد "باحترام قرار الأمة".
وشدد أردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم "للأسف، لم نحصل على النتائج التي أردناها".
وأشارت نتائج جزئية إلى تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد.
وأضاف اردوغان "سنحترم بالطبع قرار الأمة، وسنتجنب العناد والتصرف ضد الإرادة الوطنية والتشكيك في قوة الأمة".
وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض احتفاظه ببلديتي اسطنبول وأنقرة إضافة إلى تحقيقه مكاسب في مدن أخرى كان حزب العدالة والتنمية يهيمن عليها منذ فترة طويلة.
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