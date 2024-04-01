شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تؤكد خطتها لإطلاق عدة أقمار صناعية للتجسس هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، بالدفع من أجل تطوير الفضاء، وأكدت خطتها لإطلاق عدة أقمار صناعية للتجسس هذا العام، بعد إطلاق أول قمر صناعي للتجسس في مداره في نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بعد إطلاق "ماليجيونج - 1" العام الماضي بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس من العام الماضي على التوالي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون خلال اجتماع نهاية العام، أن البلاد تخطط لوضع 3 أقمار صناعية أخرى للتجسس في المدار هذا العام. قدرات الدفاع الوطنية ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن باك كيونج-سو، نائب مدير الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في كوريا الشمالية قوله: "أدى الإطلاق الناجح للقمر الصناعي للاستطلاع "ماليجيونج - 1" العام الماضي إلى تحقيق تقدم كبير في قدرات الدفاع الوطنية، ومن المتوقع إجراء العديد من عمليات الإطلاق هذا العام أيضًا".

وجاء هذا التصريح بعد أن قال مصدر عسكري كوري جنوبي الأسبوع الماضي، إن كوريا الشمالية ركبت حاجزًا لمنع الغرباء من مراقبة موقع إطلاق القمر الصناعي في دونجتشانج-ري، وهو مؤشر محتمل على أن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر صناعي. أغراض الأقمار الصناعية وأكد باك الأهمية المتزايدة لتطوير الفضاء، قائلا إن كوريا الشمالية تبذل جهودًا لاستخدام الأقمار الصناعية لأغراض مختلفة، مثل الزراعة وإدارة الأراضي والوقاية من الكوارث.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن باك أدلى بهذا التصريح بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس وكالة التنمية الفضائية الكورية الشمالية والذي يوافق الأول من أبريل.