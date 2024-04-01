النشرة: الطيران الحربي والتجسسي يحلق فوق المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بعد ان أمضى أبناء المنطقة ليلة سادها القلق والتوتر بحيث لم يفارق الطيران الحربي والتجسسي أجواء المنطقة".

وطال القصف المعادي وادي شبعا من الناحية الشمالية الحقت اضرارا فادحة في العديد من المنازل، وحتى صباح اليوم لا يزال الطيران التجسسي الاسرائلي ينفذ طلعات استكشافية فوق مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.