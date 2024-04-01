الجيش الاسرائيلي اعلن مقتل 600 من جنوده منذ السابع من تشرين الأول

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "600 من جنوده قتلوا منذ السابع من تشرين الأول".
وأكد الجيش أن "نداف كوهين، 20 عاما، المتحدر من حيفا (...) قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة"، ما يرفع الى 600 عدد الجنود الذين قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول 2023.
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