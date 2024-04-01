انت الان تتابع خبر ازدحامات القاسم والجادرية "الأطول".. خارطة بالموقف المروري لبغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء الموقف المروري كالاتي:

سريع القناة بعد صعدة محمد القاسم عند الرستمية

سريع وجسر الدورة وصولا الى الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسم

شارع موسى بن نصير بين تقاطع شارع فلسطين ومجسر وكراج الأمانة



محمد القاسم من مجسر الأمانة الى معارض النهضة

سريع القناة عند جسر الحبيبية

شارع مثنى الشيباني ومجسر زيونة

شارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيل

شارع الضلال وشارع الكيلاني وجميع الشوارع المحيطة بالنهضة

شارع الجمهورية ونفق التحرير وجسر السنك وجسر الجمهورية

الشارع القادم من ساحة التركمان عند معهد الفنون الجميلة وصولا الى نفق باب المعظم

شارع وزارة الصحة وجميع الشوارع والازقة المحيطة بباب المعظم ومدينة الطب ووزارة الصحة

شرع 14 تموز من جسر 14 رمضان لغاية مدخل خدمي مطار المثنى

شارع 14 رمضان من مجسر 14 رمضان الى مستشفى الطفل المركزي

شارع دمشق وساحة النسور وشارع محمد مهدي الجواهري

شارع المطار وسريع القادسية لغاية مجسر القادسية

شارع قطر الندى من مخرج السيدية بازدحام متصل مع جسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغداد

شارع وجسر الطابقين