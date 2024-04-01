انت الان تتابع خبر الحكومة تفتح باب التقديم على مناصب رئاسة وعضوية مجلس الخدمة الاتحادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستعرض مجلس الوزراء، 5 شروط استنادًا الى قانون مجلس الخدمة، تضمنت ان يكون من ذوي الخبرة وله خدمة في اختصاصه لاتقل عن 15 عاما في البكلوريوس او 12 عاما لحملة شهادة الماجستير او 10 لحملة الدكتوراه. كما تضمنت الشروط ان يكون عراقيا ولايقل عمره عن 37 عاما، وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة، والا يكون محكوما بجنحة او جناية، وحسن السيرة والسلوك.

وحدد مجلس الوزراء، يوم 30 نيسان اخر موعد لاستلام الطلبات، كما ان قانون مجلس الخدمة اشترط ان يكون اختصاص 3 من أعضاء المجلس هو القانون، و3 إدارة واقتصاد، وعضو في الطب والهندسة والزراعة، بحسب اعلان مجلس الوزراء.