الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء بعد إحراق مبانيه وتدميره كاملًا

ياسر رشاد - القاهرة - الجيش الإسرائيلي.. ما كان يدخل مكان حتى يتركه خلفه دمار ورماد، خراب وحريق وسواد، فاقد الحياة، فلا يوجد حياة بوجود هذا العدوان الغاصب، فقد انسحبت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بغزة، بعد محاصرته واستهدافه على مدار أكثر من 10 أيام ليتركه مدمرًا بالكامل، فجدرانه ومبانيه محروقة ومهدومة ليصبح خارج عن الخدمة الطبية بشكل كامل.

تركت قوات الاحتلال مجمع الشفاء وهو أكبر مؤسسة صحية في القطاع الفلسطيني،بعد تحقيق هدفها الغير معلن وهو تدمير كل ما هو مفيد للشعب الفلسطيني فتريد خراب قطاع غزة من منازل ومستشفيات وغيرها من المباني والبنية التحتية وغيرها، لتستمر في قتل الشعب الفلسطيني صاحب الأرض بشتى الطرق فما بين القتل العمد والحرق وهدم المباني على أصحابها وتركهم تحت الركام والأنقاض يموتون، مرورًا بسياسة التجويع ومنع التمريض والعلاج بمنع دخول الإمدادات الطبية اللازمة والوقود اللازم، تستمر حكومة الاحتلال بجرائم الحرب ضد أهل فلسطين، لتؤكد لشعوب العالم أن لا يوجد من يستطيع أن يمنع أعمالها الوحشية أو يحاسبها دوليًا.

وأعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة، بعد أيام من شنه عملية عسكرية، وأضاف نقلا عن مصادر أمنية أن الآليات أطلقت النار بكثافة أثناء انسحابها، مؤكدًا أنه تم إحراق مباني المجمع وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرا إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة في غزة، إنه جرى انتشال عشرات الجثث من داخل المجمع الطبي ومحيطه، لكن الجيش الإسرائيلي الذي وصف عمليته في المجمع بأنها "دقيقة" وتستهدف مسلحي حماس، لم يؤكد بشكل فوري تنفيذه أي انسحاب.

لتجنب وجود قناصة.. تحذير للمواطنين من تفقد مجمع الشفاء بعد انسحاب قوات الاحتلال

وقال تلفزيون الأقصى إنه تم العثور على عشرات الجثث في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وحذرت لجان الطوارئ المواطنين من عدم التعجل في تفقد أوضاع مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط المجمع، بحسب ما نقلت شبكة “العربية”.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط صف في معارك جنوب قطاع غزة أمس، وأضافت أن عدد قتلى الجيش ارتفع إلى 256 عسكريا منذ بدء العملية البرية في غزة.

18 مارس .. القوات الإسرائيلية تنفيذ عملية عسكرية في مجمع الشفاء

ووفق لشبكة "سكاي نيوز"، فقد كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن سابقًا، أن مسلحين من حركة حماس فتحوا النار على جنود الجيش من داخل "وحدة الطوارئ" في مجمع الشفاء.

ويوم الأحد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 مسلح في المجمع الطبي، وفي 18 مارس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه لعملية عسكرية في مجمع الشفاء، ووقتها قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه يجري تنفيذ "عملية دقيقة" في مجمع الشفاء الطبي بغزة بناء على معلومات استخباراتية.

وأوضح هاغاري أنه يجري تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية تلقاها الجيش عن وجود مسؤولين كبار في "حماس" على أراضي المجمع الطبي، وقال:"نعلم أن كبار إرهابيي حماس أعادوا تجميع صفوفهم داخل مستشفى الشفاء ويستخدمونه لشن هجمات ضد إسرائيل".

وادعى الجيش أنه قتل نحو 200 "إرهابي" منذ بدء عمليته في 18 مارس، وأنه عثر على الكثير من الأسلحة.

استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

فيما استمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الأحد، وقُتل 77 شخصاً على الأقل في الغارات الإسرائيلية خلال أربع وعشرين ساعة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتواصل القتال في القطاع الفلسطيني خصوصا في محيط عدد من المستشفيات التي أصبح معظمها خارج الخدمة، والتي يتهم الجيش الإسرائيلي رجال حماس بالاختباء فيها.