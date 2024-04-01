"أكسيوس": واشنطن وتل أبيب ستعقدان اجتماعا عن بعد لبحث مقترحات أميركية بديلة عن اجتياح رفح

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بأن "واشنطن وتل أبيب ستعقدان اجتماعا عن بعد اليوم، لبحث مقترحات أميركية بديلة عن اجتياح رفح".
واشار مسؤولون إسرائيليون كبار الى إن "عقد اجتماع افتراضي هو وسيلة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "لحفظ ماء الوجه" وإجراء نقاش مع البيت الأبيض حول رفح دون إرسال وفد إلى واشنطن".
وسيتم عقد الاجتماع عبر مكالمة فيديو جماعية، حسبما صرح مسؤولون إسرائيليون وأميركيون للموقع.
ومن المتوقع أن يقود الاجتماع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان ويشارك فيه ممثلون عن البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالات المخابرات الأميركية.
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