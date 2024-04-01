رئيس "الموساد": صفقة الاسرى لن تتم إلا عبر تسوية عودة المدنيين إلى شمال غزة

أبلغ رئيس "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأن صفقة الرهائن لن تتم إلا عبر تسوية عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمالي غزة.

وحسب تقرير للقناة 13 الإسرائيلية فإن نتانياهو لم يتخذ قرارا بعد، لكن عضو حكومة الحرب غادي آيزنكوت أوضح أنه يعتقد أن هناك مساحة لإسرائيل لتكون مرنة بشأن هذه المسألة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود لأن "حماس" رفضت إظهار أي مرونة بشأن مطالبتها بالسماح لجميع سكان شمال غزة بالعودة وشروطها لأي إطلاق سراح المزيد من الاسرى على التزام إسرائيل بإنهاء عملية إطلاق سراح الاسرى وسحب كافة قوات الجيش الإسرائيلي من غزة. وقد رفضت إسرائيل هذين المطلبين بشكل قاطع.