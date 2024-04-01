وزراء العراق: نؤكد المضي في مشروع بناء الدولة العادلة لينعم بها الجميع دون تمييز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن البرنامج الحكومي ومستهدفاته الرئيسية تتمثل في محاربة الفساد والقضاء على الفقر والبطالة، مشددا على المضي في مشروع بناء الدولة العادلة والرشيدة التي ينعم بها الجميع من دون تمييز .



وقال السوداني في بيان أوردته قناة العراقية الإخبارية الاثنين :"انطلقنا في برنامجنا الحكومي ومستهدفاته الرئيسية في محاربة الفساد والقضاء على الفقر والبطالة وتقديم الخدمة لأهل العراق في كل مكان من هذا الوطن الكريم، وإصلاح الاقتصاد والاستثمار الأمثل للمال العام"، لافتا إلى أنها كلها مسؤولية نعى حجمها وسعتها ونخوض معكم التحدي في سبيل إنجازها.



وأضاف :"بدأنا في تجاوز أكبر العقبات والحواجز وأخذت عجلة الاقتصاد في الدوران ولم تتوقف سواعد العاملين عن تشييد البني التحتية وتصاعدت نسب الناتج الزراعي وعادت المعامل المتوقفة والمصافي ومحطات الطاقة للعمل " .