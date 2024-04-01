عقب تقنين الحشيش.. سياسي ألماني بارز: "لا قوة للمخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ - (د ب أ)

عقب دخول التقنين الجزئي للقنب حيز التنفيذ في ألمانيا اليوم الاثنين، أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر مجددا مرة أخرى عن استيائه من التشريع الجديد.

وكتب زودر على موقع "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الاثنين: "نحن نرفض بشدة تقنين المخدرات. مع قانون القنب تضر ألمانيا بنفسها وتعرض صحة السكان للخطر. بلادنا تضل بذلك الطريق. تقنين القنب خطأ فادح".

وأكد زودر عزمه جعل الأمر صعبا بشكل خاص على مدخني الحشيش في بافاريا، وكتب: "سوف نطبق القانون بشكل مقيد للغاية. يجب أن تكون السلامة، وخاصة للأطفال والمراهقين، على رأس الأولويات".

وأضاف زودر "لا قوة للمخدرات"، وذلك بعد أن نشر سابقا صورة لنفسه مع كوب جعة في يده في مهرجان شعبي في أوجسبورج.

تجدر الإشارة إلى أن منتقدي تقنين القنب أحيانا يواجهون اتهامات بالتقليل من شأن الكحول.