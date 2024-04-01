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بدء صرف السلع التموينية لشهر أبريل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين عن شهر أبريل 2024 اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفًا من السلع.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير، وخلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة، شدد على استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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