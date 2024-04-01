"تجريم النوم في الشوارع" يثير تمردًا برلمانيًا محافظًا ضد وزراء بريطانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)



أشارت تقارير إلى أن وزراء بريطانيين يواجهون تمردًا من أعضاء محافظين في البرلمان بشأن خطط لتجريم التشرد والنوم فى الشوارع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه من المتوقع أن يثور أكثر من 40 نائبا محافظا ضد خطط مشروع قانون العدالة الجنائية التي من شأنها أن تسمح للشرطة بفرض غرامات أو ملاحقة الأشخاص "المزعجين" الذين ينامون في الشوارع.

وبحسب صحيفة التايمز، فإن مصادر حكومية رفيعة المستوى قالت إن مشروع القانون "تم إيقافه مؤقتا" بينما يتفاوض الوزراء مع نواب من اليسار واليمين في حزب المحافظين المعنيين بشأن الخطط.

وفي الوقت نفسه، بدا وزير الأعمال كيفن هولينراك مترددا في قول ما إذا كان يدعم مشروع القانون بصيغته الحالية، وقال في تصريحات إذاعية: إن مثل هذا المشروع "ليس تحت رعايته."

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن هولينراك تأكيده أيضا أنه من المهم أن تستخدم الحكومة مجموعة من إجراءات الدعم لمنع النوم في الشوارع، وقال إنه مهتم برؤية ما يعتزم القيام به رئيس الوزراء ريشي سوناك.