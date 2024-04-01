أعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع الحصيلة في القطاع إلى 32845 شهيدا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول".
وأفاد بيان للوزارة أنه "خلال 24 ساعة وحتى صباح الاثنين سجل مقتل 63 شخصا مشيرا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 75392 شخصا منذ بدء الحرب قبل قرابة الستة أشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32845 قتيلا منذ اندلاع الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.