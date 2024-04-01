الصحة بغزة: ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32845 قتيلا منذ اندلاع الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع الحصيلة في القطاع إلى 32845 شهيدا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول".

وأفاد بيان للوزارة أنه "خلال 24 ساعة وحتى صباح الاثنين سجل مقتل 63 شخصا مشيرا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 75392 شخصا منذ بدء الحرب قبل قرابة الستة أشهر".