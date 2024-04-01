خريس: اسرائيل ليست عدوا لفئة او طائفة او منطقة بل هي عدو لكل اللبنانيين

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي خريس انه لو تمت الاستجابة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية المحددة بأيام معدودة ومن ثم الذهاب الى المجلس النيابي وننتخب رئيس جديد للجمهورية لكان عندنا رئيس للجمهوية، مشيرا الى ان هذه الدعوة لا زالت قائمة لكي نخرج من أزمتنا.

وخلال القائه كلمة حركة أمل في حفل تأبيني اقامته الحركة في بلدة الصرفند، جدد خريس التأكيد بأن اسرائيل ليست عدوًا لفئة أو طائفة أو منطقة فقط بل هي عدو لكل لبنان ولكل اللبنانيين، لافتا الى أن إسرائيل على الدوام تسعى لإيجاد فتنة على المستوى الداخلي، مشددا على وجوب ان نعي الجميع خطورة المخططات الاسرائلية على لبنان، ومؤكدا ان البوصلة يجب ان تكون موجهة باتجاه التهديدات الاسرائيلية والوقوف بالمرصاد لمجابتها.