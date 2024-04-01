العثور على 300 شهيد.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد تدميره

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مستشفى الشفاء ومحيطها في قطاع غزة بعد اسبوعين من اقتحامه وحصاره وتنفيذ عملية عسكرية بداخله.

وأفاد تلفزيون فلسطين، عبر منصة "تليجرام" بأن "جيش الاحتلال ينسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين".

وتابع أنه تم "إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة وحجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدا".

كما ذكر موقع "فلسطين الآن" الإخباري أن قوات الاحتلال "تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة، وأن الآليات المنسحبة أطلقت النيران بكثافة عشوائيا أثناء انسحابها".

وأشار الموقع إلى أن "لجان الطوارئ تدعو المواطنين لعدم الاستعجال في تفقد أوضاع محيط مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط الشفاء وتدعوهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص".

ونقل التليفزيون الفلسطيني عن الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، قوله إنه تم العثور على نحو 300 شهـيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي داخل المجمع.