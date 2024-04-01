الدفاع الروسية تعلن عن تقدماتها في دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات من مجموعة "فوستوك" الروسية هزموا القوات الأوكرانية في 3 مناطق على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر كييف أكثر من 120 جندياً وثلاث دبابات.

وقالت الوزارة في بيان: "في جبهة جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" بتحسين الموقع التكتيكي وألحقت أضرارًا بالنيران بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني، ولواء الدفاع الأرضي 102 و108 في مناطق كومسومولسكوي ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ويشار إلى أن خسائر العدو بلغت أكثر من 120 عسكرياً وثلاث دبابات وعربتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي: مدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي، ومدفعين هاوتزر أمريكيين الصنع من طراز "إم777"، ومركبة قتالية من نظام الصواريخ "ستريلا-10"، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها العسكرية استهدفت موقعا للمرتزقة في مقاطعة خاركوف.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أنه "تم قصف نقطة الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف"، مضيفةً أن القوات العسكرية أجهزت على أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مختلفة.

وتابعت الدفاع الروسية في بيانها أنه تم تدمير نقطة توجيه رادارية ومركبة تحكم قتالية وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300"، مضيفةً أنه تم إسقاط طائرة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة بلدة رايسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.