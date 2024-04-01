أوكرانيا تتلقى 118 مليون دولار من اليابان للرعاية الصحية والتعافي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت ميزانية الدولة الأوكرانية منحة بقيمة 118 مليون دولار من حكومة اليابان كجزء من مشروعي "البنك الدولي لتعزيز الصحة وإنقاذ الحياة" و"إصلاح المساكن لتمكين الناس " .

وذكر المكتب الصحفي لوزارة المالية الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوركنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين: "خلال حرب واسعة النطاق، عندما يعاني المجال الاجتماعي أكثر من غيره، يعد تنفيذ وتعبئة الموارد لمبادرات دعم السكان أمرًا ضروريًا".



وأضاف أن الأموال التي يتم جمعها في إطار مشروعي "البنك الدولي لتعزيز الصحة وإنقاذ الحياة" و"إصلاح المساكن لتمكين الناس" ستساعد الحكومة الأوكرانية على تزويد مواطنيها بالقدر المناسب من الرعاية الصحية.



وفي هذا الصدد، قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو: "إن المساعدات الإنسانية، لا سيما لتوسيع نطاق الخدمات الطبية والوصول إليها، وكذلك للتغلب على العواقب الناجمة عن التدخل العسكري الروسي وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان في أوكرانيا".

