هنأ العلامة السيد علي فضل الله اللبنانيين بعامة والمسيحيين بخاصة بمناسبة عيد الفصح. وقال في بيان: "إننا، وبمناسبة عيد الفصح الذي يأتي بعد أداء فريضة انتهاء الصوم لدى المسيحيين، بكل ما يمثله الصوم من معاني وقيم إنسانية وتزكية للنفس وتطهيرها من كل أنانية وحقد وبغضاء، أتوجَّه بالتهنئة إلى اللبنانيين جميعا، والمسيحيّين منهم على وجه الخصوص، سائلا المولى تعالى أن تحمل هذه المناسبة سبيل الخلاص لما يعانيه هذا الوطن من تحديات خارجية وداخلية، ولا سيما الاعتداءات الصهيونية على سيادته وأرضه وان ينعم هذا الوطن بالأمن والسلام والعدالة والاستقرار وان تحل كل أزماته".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد فضل الله هنأ بالفصح: نأمل أن تحمل هذه المناسبة سبيل الخلاص للوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.