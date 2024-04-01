مقتل 9 أطفال بانفجار لغم في أفغانستان

افادت وكالة "فرانس برس" عن مقتل 9 أطفال جراء انفجار لغم بهم في جنوب شرق أفغانستان.
ونقلت الوكالة عن تصريح رئيس دائرة الإعلام والثقافة بولاية غزني الأفغانية حميد الله نزار قوله: "لغم غير منفجر.انفجر أثناء لعبهم به. لسوء الحظ، فإنها قتلت 9 أطفال".
وأضافت شرطة غزني أن أعمار الأطفال تتراوح بين 4 و10 سنوات.
من جهتها كشفت وكالة "سبوتنيك أفغانستان": "أمس في قرية زادران بمنطقة جيرو انفجر لغم ظل في الأرض منذ الثمانينات من القرن الماضي.
وأدى الانفجار إلى مقتل 9 قاصرين، وتعتبر هذه الحصيلة هي أكبر لمثل هذه الحوادث.
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