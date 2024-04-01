الدفاع التركية تعلن تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 5 عناصر من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن وزارة الدفاع قولها عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "الإرهابيين جرى تحييدهم بغارات جوية في منطقة هاكورك".

وشدّدت وزارة الدفاع التركية على مواصلتها "مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه".

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف كمنظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يستهدف القوات التركية ومواطنيها، حيث ينشط في عدة دول في المنطقة، من بينها سوريا والعراق وإيران.