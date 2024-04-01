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جيش الاحتلال: إصابة 8 عسكريين في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفيما سبق قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يجب عليه الدخول مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم ليفي، أن مدينة رفح تأوي 5 فصائل مسلحة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، داعيًا إلى ضرورة الإسراع للقضاء عليهم.

وتهدد إسرائيل على لسان رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو باقتحام مدينة رفح جنوبي القطاع والتي تأوي مليون ونصف نازح بذريعة القضاء على عناصر المقاومة الفلسطينية وهو ما قوبل برفض دولي يحذر من عواقب تلك الخطوة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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