جريمة قتل في الاشرفية ضحيتها رجل مسن اثناء عملية سرقة

شهدت منطقة الأشرفيّة جريمةً بشعة وقع ضحيّتها رجلٌ في العقد السابع من العمر، بالإضافة الى إصابة زوجته برضوضٍ وجروح.

وقد اقدم شخصان بالدخول الى منزل ن. ت. في منطقة السيوفي في الأشرفيّة، بتسهيل من العاملة السوريّة في المنزل الذي يقيم فيه مسنّان، وقاما بسرقة محتويات المنزل والذهب والاموال، والاعتداء بالضرب على صاحب المنزل وزوجته، ثمّ فرّا مع العاملة الى جهةٍ مجهولة. ونُقل الرجل وزوجته الى المستشفى، حيث ما لبث أن فارق الحياة.

واشارت التحقيقات الأوّليّة الى أنّ السارقَين كانا يتحدّثان بلهجةٍ سوريّة، وكان هدفهما السرقة، لكنّ صاحب المنزل لم يتحمّل الضربات التي تعرّض لها ففارق الحياة.