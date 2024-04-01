بعد استهداف السفارة الإيرانية في دمشق.. طهران: السفير وعائلته بخير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إيرانية، أن السفير الإيراني وعائلته بصحة جيدة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وأعلنت وسائل سورية، أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على المبنى الملاصق للسفارة الإيرانية وهو محل إقامة للسفير وأسرته في دمشق.

وقال التلفزيون السوري: إن عدوانًا إسرائيليًا يستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مرتين متتاليتين موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:10) من بعد ظهر يوم الاثنين 01-04-‌‏2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأضاف: كما ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:20) من بعد ظهر يوم الاثنين للمرة ‏الثانية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة ‏مباشرة. ‏