حزب الله يستهدف جنودًا خلال صيانتهم الأجهزة التجسسية في موقع البغدادي

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" 2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي خلال قيامهم بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.
وقال حزب الله في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 1-04-2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.