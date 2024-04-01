هيئة البث الإسرائيلية: القصف في سوريا اليوم بمثابة رسالة من الجيش إلى حزب الله

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان القصف في سوريا اليوم بمثابة رسالة من الجيش إلى حزب الله.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان الجيش انتظر مغادرة القنصل الإيراني واستهدف محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس.

وافادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصادر مسؤولة بسقوط 5 قتلى في ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سورية بان المبنى المستهدف هو مقر إقامة السفير الإيراني في دمشق، ومقتل وإصابة عدة أشخاص.

بدورها، تحدثت وسائل إعلام إيرانية بان السفير الإيراني وعائلته لم يصابوا جراء الهجوم على مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق.