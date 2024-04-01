حزب الله: استهداف موقع رويسات العلم وفريقا فنيا في موقع البغدادي

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 1-04-2024 فريقا فنيا للعدو الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:10) من بعد ظهر يوم الاثنين 01-04-‏‏2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:20) من بعد ظهر يوم الاثنين 01-04-‏‏2024 للمرة الثانية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة مباشرة. ‏