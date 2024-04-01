لبحث الأوضاع في غزة.. السيسي يتوجه إلى الأردن للقاء الملك عبدالله الثاني

الشارقة - اميمة ياسر -

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، للقاء الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، متمنيًا لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد السيسي حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الرئيسان كذلك مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.