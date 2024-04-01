محافظ الانبار يعلن اعتماد أسلوب جديد يخص تنفيذ المشاريع

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ الانبار محمد نوري، الاثنين، عن اعتماد أسلوب جديد يخص تنفيذ المشاريع في المحافظة.



وقال مكتب نوري في بيان، إن "محافظ الانبار يعلن إعتماد أسلوب إعلان المناقصات في تنفيذ المشاريع التزاماً بمبدأ الشفافية بحضور رئيس واعضاء مجلس المحافظة".

وأضاف البيان أنه سيتم "العمل وفق برنامج وأولويات وضعتها الحكومة المحلية منذ أول يوم لها للمضي بالبناء والإعمار وتقديم افضل الخدمات لابناء المحافظة، و⁠الإعلان عن إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية ستشمل جميع أقضية المحافظة ونواحيها".

وكشف البيان عن "اعتماد أسلوب إعلان المناقصات ودعوة الشركات المتخصصة التي تتميز بكفائتها لتنفيذ المشاريع الجديدة عن طريق اجراءات الفتح والتحليل والإحالة التزاماً بمبدأ الشفافية"، مشيراً الى "⁠العمل على خلق اجواء من التنافس بين الشركات المتقدمة من ناحية العرض السعري والعرض الفني وسيرة الشركة والحرص على عدم حصول الشركة على اكثر من مشروع لفتح المجال امام الشركات الاخرى".

ولفت البيان الى "⁠التأكيد على تشكيل لجان فنية لتقييم أداء الشركات المنفذة للمشاريع السابقة، ومحاسبة الشركات المتلكئة والمقصرة وفق القانون، وتقييم اداء الشركات التي نفذت المشاريع بنوعية جيدة والتزمت بالجدول الزمني ايجاباً وسيكون لها دور في تنفيذ المشاريع الجديدة في المحافظة"، مؤكداً أن "الدعوة ستكون مفتوحة امام جميع الشركات التي تتميز بخبرتها وكفائتها للمساهمة في إعمار المحافظة".