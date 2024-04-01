"خنقوها بنهار رمضان".. قرار بشأن الطفلين المتهمين بقتل مسنة بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أمرت النيابة المختصة، اليوم الاثنين، بإيداع طفلان إحدى دور الرعاية وحبسهما بتهمة قتل سيدة مسنة خلال نهار رمضان بغرض سرقتها.

وشهدت منطقة الزيتون جريمة قتل مأساوية، حيث أقدم طفلين على قتل سيدة مسنة بتكميم فمها بغرض سرقتها.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من عامل بعثوره على جثة والدته مقتولة داخل شقتها بمنطقة الزيتون ، بعد عودته من عمله، وأنه تم سرقة مصوغاتها الذهبية.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الضحية ترتدى كامل ملابسها وحول فمها أثار زرقان، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طفل قريبها "حفيد شقيقتها" 15 عام، وصديقه 14 عام.

بينت التحريات أن المتهمان قاما بالصعود إلى شقة الضحية عقب خروج ابنها للعمل وقاموا بتكميم فمها بقطعة قماش مبللة حتى توفيت وسرقوا ذهبها وفروا هاربين.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليهما واعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن قطعة القماش المستخدمة فى الجريمة، أرشدوا عن المسروقات .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.