السفير الإيراني لدى دمشق: ردنا على استهداف إسرائيل قنصليتنا في دمشق سيكون قاسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال السفير الإيراني لدى دمشق، إن رد إيران على استهداف إسرائيل قنصليتنا في دمشق سيكون قاسيا.

كان التلفزيون الإيراني، قال إن الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق استهدف اغتيال القائد في فيلق القدس محمد رضا زاهدي.

وأضاف التلفزيون الرسمي، أن الهجوم أدى إلى مقتل عدة دبلوماسيين إيرانيين في الضربة الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن القصف في سوريا اليوم الاثنين بمثابة رسالة من جيش الاحتلال إلى حزب الله.

وأضاف هيئة البث، أن الجيش انتظر مغادرة القنصل الإيراني واستهدف محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس.

كانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت بأن القوات الإسرائيلية استهدفت اليوم الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق.

وذكر مراسل سانا أن الاحتلال الإسرائيلي ألحق دماراً كبيراً بالمبنى إضافة إلى أضرار بالمباني المجاورة، مشيرا إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان".

ونقل مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن مصادر ايرانية في دمشق قولها إن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الايرانية بدمشق أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ويرفع القصف الإسرائيلي الذي تم وقع اليوم الاثنين، عدد الهجمات الإٍسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري إلى 30، وشملت الأهداف مواقع إيرانية ومستودعات للأسلحة، وفقا للمصدر السوري لحقوق الإنسان.