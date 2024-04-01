موعد ومدة رؤية كسوف الشمس الإثنين 8 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تشهد مناطق محددة على مستوى الكرة الأرضية رؤية وملاحظة كسوف جزئي وكلي للشمس يوم 8 أبريل، الإثنين المقبل.

ويبدأ الكسوف الجزئي، حسب معهد الفلك التابع لوزارة التعليم العالي، والرابطة العربية والفلك وعلوم الفضاء، الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وتصل ذروة الكسوف الكلي في الساعة الثامنة و17 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وينتهي الكسوف الجزئي في العاشرة و52 دقيقة، مسجلًا فترة زمنية قدرها خمس ساعات وعشر دقائق تقريبًا.

وأوضحت الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، خلال نشرة علمية، أن الكسوف الكلي ليوم الإثنين المقبل 8 أبريل، سيستغرق مدة قدرها 4 دقائق تقريباً.

ونوهت الرابطة بأن الكسوف لن يُرى في مصر ولا في أية دولة عربية، وسوف يرى جزئياً في غرب أوروبا والمحيط الأطلنطي وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي، وسيكون كسوفا كلياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسي