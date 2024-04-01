مراد عن اعتداء دمشق: العدو يسعى للخروج من مأزقه الداخلي عبر أخذ الأمور نحو تصعيد غير مسبوق

أكد النائب حسن مراد أن "اعتداء العدو منذ قليل على القنصلية الإيرانية في سوريا تصعيد خطير، ينتهك فيه كافة الأعراف الدبلوماسية المعترف بها دولياً، هذا عدا عن انتهاكه المستمر لسيادة الدولة السورية".
ولفت مراد في تصريح له، إلى أن "العدو يسعى للخروج من مأزقه الداخلي عبر أخذ الأمور نحو تصعيد غير مسبوق، تسقط معه جميع المحرمات".
واشار الى انه "على العدو أن يفهم أن سياسة اللعب على حافة الهاوية لن تجلب له وللمنطقة سوى حرب مفتوحة، حتماً لن يخرج منها بأي انتصار".
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