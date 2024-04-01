عبداللهيان: طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق

دعا وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان المجتمع الدولي الى "رد جدي"، على القصف الاسرائيلي الذي استهدف قنصلية بلاده في دمشق، واسفر عن مقتل خمسة من عناصر الحرس الثوري على الاقل بينهم قيادي.
وفي اتصال مع نظيره السوري فيصل المقداد، اعتبر عبداللهيان ان الضربة الاسرائيلية تشكل "انتهاكا لكل الموجبات والمواثيق الدولية، وحمل النظام الصهيوني تداعيات هذا العمل وشدد على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي في شكل جدي على هذه الاعمال الاجرامية"، بحسب بيان للوزارة.
واكد إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق. وشدد على أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل "خرقا لكل المواثيق الدولية".
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