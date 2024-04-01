نتنياهو سيخرج من المستشفى الثلاثاء بعد جراحة علاج فتاق

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نقلا عن الأطباء أن نتانياهو سيخرج من المستشفى بعد ظهر غد الثلاثاء بعد خضوعه لجراحة علاج فتاق.

وأوضح المكتب في بيان، بان "رئيس الوزراء الاسرائيلي يشعر بأنه بحالة جيدة جدا، ويواصل القيام بروتينه اليومي من المستشفى".

وكان مركز هداسا الطبي في القدس قد قال في وقت سابق إن نتانياهو استعاد وعيه وتحدث مع عائلته بعد خضوعه لعملية فتاق ناجحة اليوم وبدأ في التعافي. ولم يحدد المدة التي قد تستغرقها مرحلة التعافي.